В Казани пройдет третий отборочный этап одной восьмой «Боев по правилам TNA»

Главной интригой вечера станет поединок между сербом Любо Ялови и финалистом прошлого сезона Дмитрием Меньшиковым.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). В казанском ледовом дворце «Татнефть-арена» 27 июня пройдет третий этап одной восьмой финала чемпионата мира «Бои по правилам TNA» на Кубок Tatneft. В боях за выход в одну четвертую финала на ринге встретятся файтеры из России, Бельгии, Испании, Латвии, Молдавии, Польши, Португалии и Сербии.

Согласно проанонсированному файт-карду турнира, в первом бою легкого веса встретятся серебряный призер Всемирных игр по муай-тай (IFMA) Владимир Кузьмин и чемпион мира по кикбоксингу в разделе К-1 2017 Диого Невес из Португалии. Вторым поединком в этом дивизионе будет дуэль россиянина Ивана Кондратьева и Роберта Раевского из Польши.

В боях среднего веса основная интрига закрутится вокруг противостояния двух опытных бойцов, не раз выходивших на казанский ринг в рамках чемпионата мира «Бои по правилам TNA»: серба Любо Ялови и финалиста прошлого сезона Дмитрия Меньшикова. На этой паре файтеров стоит остановиться поподробнее. Боец из Сербии Любо Ялови, неоднократный чемпион мира по кикбоксингу, будет биться за главные трофеи турнира, чемпионский пояс и Кубок Tatneft, уже в четвертый раз. В прошлом году удача отвернулась от сербского поединщика в полуфинале, где он, как решили судьи, проиграл россиянину Владимиру Дегтяреву. В этот раз уже в одной восьмой он должен решить непростую задачу. Он должен выйти из группы, одержав победу над нокаутером прошлого сезона Дмитрием Меньшиковым.

Дмитрий великолепно провел прошлый сезон: если обратиться к статистике, то все свои поединки, кроме финального, он закончил нокаутом досрочно. Также он стал автором самого быстрого нокаута в десятилетней истории турнира. Меньшикову понадобилось около пяти секунд, чтобы положить на ринг спортсмена из Гвинеи-Бисау – Яну Круза по прозвищу Ганнибал. В финале он уступил Шеру Мамазулунову по решению судей. Так что этим двум бойцам будет о чем поговорить при встрече.

Второй бой этой категории пройдет между чемпионом Испании по муай-тай и кикбоксингу Виктором Монфортом и россиянином Александром Шуляком.



В тяжелом весе на казанский ринг выйдут чемпион «Боев по правилам TNA-2015» Кирилл Корнилов (Санкт Петербург) и Томас Ваннесте (Бельгия). И завершит вечер бой Максима Болотова из Молдовы и Константина Глухова из Латвии.

Время поединков 27 июня, переносится на 21.00 – сразу после окончания матча чемпионата мира по футболу Южная Корея – Германия, который состоится на стадионе Kazan-Arena.