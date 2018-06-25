(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В Ирландии водитель въехал в толпу людей во время похоронной процессии, сообщает «Российская газета».
Инцидент произошел возле Церкви Непорочного Зачатия в городе Клондолкин. По предварительным данным, водителю стало плохо, он не справился с управлением и въехал в толпу людей из похоронной процессии.
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