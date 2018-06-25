В результате ДТП пострадали семь человек, двое из которых находятся в критическом состоянии.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В Ирландии водитель въехал в толпу людей во время похоронной процессии, сообщает «Российская газета».

Инцидент произошел возле Церкви Непорочного Зачатия в городе Клондолкин. По предварительным данным, водителю стало плохо, он не справился с управлением и въехал в толпу людей из похоронной процессии.

В результате наезда различные травмы получили семь человек, двое из которых находятся в критическом состоянии.

