Чтобы успокоить своих поклонников, артистка разместила видеоролик, как гуляет с детьми по парку.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Актрису Анну Ардову выписали из больницы. Об этом сообщил директор театра имени Маяковского Леонид Ошарин, передает РИА Новости.

По его словам, актриса проходила плановое лечение и сейчас находится дома. Чтобы успокоить своих поклонников, Ардова разместила видеоролик, как гуляет с детьми по парку.

Артистка запечатлена в компании сына и дочери. Она рассказала, что с ней все в порядке – она «жива, здорова».

В минувшие выходные в СМИ появилась информация, что Ардовой сделали экстренную операцию в одной из больниц Москвы. Сообщалось, что хирургическое вмешательство было проведено на почке.

Заслуженная артистка России Анна Ардова сыграла множество ролей в театре и в кино. Однако настоящую популярность родившейся в 1971 году актрисе принесло участие в скетч-шоу «Одна на всех». Ситком выходил на разных телеканалах с 2009-го по 2017 год.