Зал советского прошлого откроется в Музее истории Елабуги

Зал представляет собой совместный проект с Музеем социалистического быта.

(Елабуга, 25 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). На базе Музея истории Елабуги совместно с казанским Музеем социалистического быта планируется создать новый зал, посвященный советскому прошлому. Новую экспозицию предполагается подготовить до конца этого года.

Вопросы сотрудничества обсудили в ходе визита директора Музея соцбыта Рустема Валиахметова и руководителя частной московской международной школы в Анталье Любовь Дукельской в Елабугу. На встрече речь шла о новой форме работы, не имеющей прецедентов в музейной среде Татарстана, – государственно-частном партнерстве, сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Также в рамках сотрудничества решено создать выставочный проект на площадке частной московской международной школы в Анталье. Там елабужские музейщики представят графические работы советских художников из своих фондов.