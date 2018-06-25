ДТП произошло накануне утром рядом с населенным пунктом Красновидово Камско-Устьинского района республики.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В Татарстане водитель «КАМАЗа» в поле сбил опору ЛЭП, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о ДТП вблизи населенного пункта Красновидово Камско-Устьинского района республики пришло на единый номер вызова экстренных служб 112.

По предварительным данным, 56-летний водитель «КАМАЗа» не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. Удар был такой силы, что столб упал.

В аварии различные травмы получил водитель грузовика. О состоянии его здоровья не сообщается.



