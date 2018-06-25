В Горкинско-Ометьевском лесу битвой водных пистолетов отметят День молодежи

Для любителей активностей организуют спортивные зоны, все желающие смогут поиграть в бадминтон, фрисби и устроить битву водными пистолетами.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). 27 июня в Горкинско-Ометьевском лесу состоится празднование Дня молодежи, сообщает пресс-служба Дирекции скверов и парков Казани.



В 17:00 в контейнерном центре CUBE пройдет первый лекторий с популярными Instagram-блогерами. Фитнес-тренеры, ведущие, фотографы расскажут посетителям парка о том, как правильно работать с аудиторией в социальных сетях, завести видеоблог и снять красивую раскладку для Instagram.



Для любителей активных видов спорта будут организованы спортивные зоны, все желающие смогут поиграть в бадминтон, фрисби и устроить битву водными пистолетами.



Также в рамках празднования появятся творческие зоны и аттракционы, а приглашенные татуировщики студии Madbang-tattoo сделают всем желающим временные тату. Параллельно на территории зеленого пляжа будет организована зона тихого отдыха с пледами и лежаками.



На протяжении всего вечера на площадке контейнерного центра диджеи бара «11» будут радовать гостей ритмами олдскульного фанка, диско и хаус. Здесь же будет работать фудкорт, где все желающие смогут подкрепиться.



Мероприятие завершится в 23:00.