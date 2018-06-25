Международный арт-симпозиум в Елабуге соберет художников из 12 стран мира

В этом году творческий проект посвящен народным играм и забавам.

(Елабуга, 25 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). 47 художников из 12 стран приедут в Елабугу на ХIII международный арт-симпозиум по современному искусству на тему «Народные игры и забавы». Тематика симпозиума включает в себя художественную интерпретацию народных игр и забав, раскрывающих национальные традиции в культуре разных народов.

Творческая площадка объединит художников из Эфиопии, Болгарии, Венгрии, Португалии, Сербии, Турции, Китая, России и др. стран. В город мастера приедут 9 июля и будут работать до 18 июля.

Картины участников проекта зрители смогут увидеть на специальной выставке, которая будет открыта по итогам работы симпозиума.

