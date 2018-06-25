ВТБ Пенсионный фонд получил 1500 взносов по программе «Коллекция»

Средний размер взноса увеличился на 60 процентов, общий объем взносов вырос в 2,2 раза.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). За первые пять месяцев 2018 года в ВТБ Пенсионный фонд по договорам негосударственного пенсионного обеспечения поступило почти 1500 взносов, оформленных в рамках программы «Коллекция». Это на 38 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Средний размер одного взноса увеличился на 60 процентов, общий объем взносов вырос в 2,2 раза.

Программа «Коллекция» – бонусная программа банка ВТБ, которая позволяет держателям его карт направлять начисленные банком баллы на оплату взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным с ВТБ Пенсионный фонд.

Генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская прокомментировала наблюдающийся рост: «Наш фонд постоянно работает над внедрением и развитием клиентских сервисов. Участие в программе "Коллекция", по которой наши клиенты получают возможность направить полученные бонусы на пополнение своего счета негосударственной пенсии, – уникальный для рынка сервис. Мы видим, что спрос на него стабильно растет».

Количество клиентов, формирующих негосударственную пенсию в ВТБ Пенсионный фонд, на сегодняшний день превышает 2,2 млн человек.