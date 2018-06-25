ДТП произошло сегодня утром на востоке страны.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Один человек стал жертвой наезда погрузчиком на толпу людей в Китае, сообщает ТАСС.

Сегодня утром на востоке Китая 45-летний водитель автопогрузчика врезался в толпу людей. В результате ДТП на месте происшествия погиб один человек. Еще по меньшей мере 10 людей получили различные травмы.

Как сообщили очевидцы трагедии, до столкновения с люди автопогрузчик протаранил на перекрестке несколько машин и сбил дорожные знаки.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

