В лаборатории «Угол» состоится премьерный показ спектакля «13 938»

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). 2 июля в 19.00 в творческой лаборатории «Угол» состоится показ премьерного спектакля «13 938», сообщает пресс-служба лаборатории.
Режиссером спектакля выступил Дмитрий Акриш, автором идеи и переводчиком — Радиф Кашапов, хореографом — Александра Ельчанинова. Этот спектакль стал совместным проектом артистов Театра Камала и студентов театрального факультета Казанского государственного института культуры и искусств.
Артисты впервые представили постановку в рамках V театральной лаборатории «Город АРТ-подготовка» в мае этого года под названием «Бер фажигале язмыш хроникасы» / «Хроника одной трагической судьбы».
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