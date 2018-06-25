В лаборатории «Угол» состоится премьерный показ спектакля «13 938»

Спектакль посвящен известному писателю Ибрагиму Салахову, который в годы сталинизма попадает в самую страшную тюрьму НКВД ТАССР – Плетневскую.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). 2 июля в 19.00 в творческой лаборатории «Угол» состоится показ премьерного спектакля «13 938», сообщает пресс-служба лаборатории.



Режиссером спектакля выступил Дмитрий Акриш, автором идеи и переводчиком — Радиф Кашапов, хореографом — Александра Ельчанинова. Этот спектакль стал совместным проектом артистов Театра Камала и студентов театрального факультета Казанского государственного института культуры и искусств.



Артисты впервые представили постановку в рамках V театральной лаборатории «Город АРТ-подготовка» в мае этого года под названием «Бер фажигале язмыш хроникасы» / «Хроника одной трагической судьбы».



Действие спектакля происходит в годы сталинского террора. Стать врагом народа может любой человек независимо от социального статуса: крестьянин, партийный руководитель, профессор, поэт, религиозный деятель.



Страшная участь не обходит стороной и известного писателя, в то время еще студента, Ибрагима Салахова: его отправляют в самую страшную тюрьму НКВД ТАССР – Плетневскую. После пыток и мучений здесь же происходит долгожданная и короткая встреча Салахова с его возлюбленной Зайтуной, которой пришлось пройти через многие унижения ради этого свидания. Встреча длилась всего несколько минут.