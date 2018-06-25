Состоялось первое рабочее совещание в Минмолодежи с участием Фаттахова

На деловом совещании в мэрии Дамир Фаттахов получил знак «За труд и доблесть во благо Казани».

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В Министерстве по делам молодежи Татарстана прошло первое рабочее совещание с участием главы ведомства Дамира Фаттахова. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе министерства.

В совещании принял участие и министр спорта РТ Владимир Леонов, возглавлявший ранее объединенное министерство.

«Сегодня в рамках совещания Дамир Ильдусович пришел к нам в гости. Они (с Леоновым – прим. Т-и) выступили, представились. Торжественной части как таковой не было, все прошло во время еженедельного совещания ведомства», – заявили в министерстве.

Ранее на традиционном деловом понедельнике мэр Казани Ильсур Метшин вручил Дамиру Фаттахову почетный знак «За труд и доблесть во благо Казани». Награда подвела итог работе чиновника на посту первого заместителя руководителя исполкома, ответственного за вопросы социальной сферы и гражданской защиты.