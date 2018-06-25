Песков: Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы

Общественная резонансность влияет на волатильность рейтинговых показателей, но Президент РФ не оглядывается на свой рейтинг, отметил Песков.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин прагматично относится к волатильности рейтинговых показателей власти в связи с пенсионной реформой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Так Песков прокомментировал данные ВЦИОМ о снижении оценок работы Правительства и Президента РФ в июне.

Он напомнил, что Владимир Путин на данном этапе «не принимает участие в экспертных обсуждениях, которые ведутся в целях окончательного формирования позиции».

Общественная резонансность так или иначе влияет на волатильность рейтинговых показателей, но Президент весьма прагматично к этому относится, главное для него — продолжать работать и выполнять обязанности главы государства, отметил представитель Кремля.