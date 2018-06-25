Ночью возле кладбища в Камско-Устьинском районе РТ с трассы вылетела легковушка

В результате ДТП различные травмы получили водитель и пассажир легковушки.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Возле кладбища в Камско-Устьинском районе РТ «Лада Калина» вылетела с трассы, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение об аварии возле населенного пункта Сюкеево поступило по номеру вызова экстренных служб 112 накануне вечером. Очевидцы происшествия рассказали, что автомобиль «Лада Калина» вылетел с трассы в кювет и перевернулся.

За рулем отечественный легковушки был 26-летний житель Чувашской республики из села Починок-Инели. В результате ДТП водитель и пассажир авто получили различные травмы и на каретах скорой помощи были доставлены в Камско-Устьинскую ЦРБ.

К месту аварии прибыли сотрудники отдельного поста ППС «Сюкеево». Они отключили аккумулятор у разбитого автомобиля, что исключило возможность возгорания.

