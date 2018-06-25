ЧП произошло сегодня днем рядом с Ингушским политехническим колледжем.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Два человека получили ранения во результате стрельбы у колледжа в Назрани, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел сегодня около 11 часов утра недалеко от Ингушского политехнического колледжа. Злоумышленники устроили стрельбу по молодым людям из окон легковушек – «Лады Гранты» и «Лады» 14-й модели. Сейчас в городе введен план «Перехват».

В результате стрельбы ранения получили двое парней – 17 и 18 лет. Пострадавших доставили в больницу. Причины перестрелки устанавливаются.