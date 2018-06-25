В Совфеде раскритиковали автоматическое списание штрафов за нарушение ПДД

В случае автоматического списания штрафа гражданин не сможет опротестовать штраф, если он был выписан незаконно, отметила Елена Афанасьева.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Нельзя вводить автоматическое списание штрафов за нарушение ПДД, так как это нарушит конституционное право граждан России на защиту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елену Афанасьеву.

«Такая норма крайне несправедлива, она ухудшает положение любого гражданина и нарушает его конституционное право на защиту», — сказала сенатор.

По ее словам, существующая на данный момент система, которая позволяет оплатить штраф в течение двух недель после его назначения, является адекватной и сбалансированной.

Также в случае автоматического списания штрафа гражданин не сможет опротестовать штраф, если он был выписан незаконно, отметила зампред.

Ранее «Известия» писали, что поправки к правительственному законопроекту, который готовится ко второму чтению в Госдуме, предусматривают, что штрафы менее 3 тыс. рублей за нарушение ПДД будут взиматься автоматически и без возбуждения исполнительного производства, банки будут списывать средства со счета должника спустя два дня после получения уведомления от ФССП.