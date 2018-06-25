Эмиль Гарипов привез Кубок Гагарина на Сабантуй в Арский район

Голкипер «Ак Барса» встретился с хоккеистами местных команд.

(Арск, 25 июня, «Татар-информ», Лейла Хакимова). Вратарь казанского «Ак Барса» Эмиль Гарипов привез в Арск Кубок Гагарина. Известный хоккеист встретился с хоккеистами местных команд.

Прославленного спортсмена встретил глава Арского района Ильшат Нуриев. «Возвращение Кубка Гагарина в Казань – огромное событие. Большой гордостью для нас является то, что ворота команды защищает наш земляк Эмиль Гарипов. Большое спасибо Эмилю за этот труд», – сказал он.

«Спасибо за приглашение. Для меня это большая честь», – сказал в свою очередь вратарь «Ак Барса».

Затем хоккеист встретился с членами хоккейных команд Арского района «Дракон», «Ястреб», «Ракета», «Металл» и «Факел». Спортсмены сделали совместные фото.

Позже Кубок привезли в Средние Верези – родное село Эмиля Гарипова. Звезда «Ак Барса» принял участие в Сабантуе и вручил призы главному батыру.