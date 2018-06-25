Рустам Минниханов заявил о множестве направлений для сотрудничества Татарстана и Польши

Президент РТ встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Польши в России.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). У Татарстана и Польши есть множество направлений для развития сотрудничества, и стороны вполне могут найти точки соприкосновения. Об этом заявил

сегодня Президент РТ Рустам Минниханов на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Польши в РФ Влодзимежом Марчиняком, сообщает пресс-служба главы республики.

Среди отраслей, в которых может быть налажено сотрудничество, Рустам Минниханов упомянул машиностроение, производство автокомпонентов, ИТ-сферу, агропромышленный комплекс и медицину. Товарооборот между сторонами вырос на 30 процентов, добавил он.

Президент РТ заметил, что проходящий в России чемпионат мира по футболу вызвал приток болельщиков, в том числе и поляков. Накануне польская сборная уступила колумбийской в матче на Kazan-Arena.

Отдельно Минниханов обратил внимание на существование в Польше значительной татарской диаспоры, история которой насчитывает более 600 лет. Он поблагодарил польское руководство за создание условий для сохранения местными татарами своей культуры и традиций.

Влодзимеж Марчиняк же заметил, что по случаю матча между сборными Польши и Колумбии в Казани организовано несколько мероприятий по культурной презентации его страны. В частности, сегодня в Центре современной культуры «Смена» откроется выставка «Традиции и современность татар – польских мусульман». Татарскую диаспору Польши дипломат назвал «очень важным историческим, культурным и общественным феноменом», так как татары смогли соединить приверженность своей нации и религии с верностью новой родине.