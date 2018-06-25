Житель Казани пытался передать в колонию мобильники в сахаре

Посылка с запрещенными предметами внутри поступила в исправительную колонию Нижнекамска.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ). Житель Казани попытался передать в колонию сотовые телефоны и сим-карту. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.

Сотрудники Нижнекамской исправительной колонии в одной из посылок, предназначавшейся для осужденного, обнаружили коробки из-под сахара. Внутри находились девять мобильных телефонов и сим-карта.

Запрещенные предметы были изъяты, в колонии проводится служебная проверка.