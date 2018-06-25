Жители Казани нашли для болельщика сборной Колумбии инвалидную коляску взамен неисправной

У колумбийца Хулио Пико во время поездки по России перестала работать батарея, приводящая в движение его кресло.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Жители Казани нашли для болельщика сборной Колумбии Хулио Пико инвалидную коляску взамен неисправной. Об этом рассказал ИА «Татар-информ» корреспондент телеканала «Дождь» Владимир Роменский, который сопровождает колумбийских фанатов в ходе их поездки по России.

Пико передвигается в инвалидном кресле с электроприводом, но в Ульяновске приводящая его в движение батарея перестала работать. Телеканал через свою страницу в Facebook’е обратился к казанцам с просьбой найти аккумулятор. Однако сделать это не удалось, так как такие коляски в Россию не завозятся, пояснил Роменский.

Помочь колумбийскому фанату смогли фонды «Добрая Казань» и «День добрых дел», нашедшие ему новое кресло взамен неисправного.

После вчерашней блистательной победы колумбийцев над поляками на Kazan-Arena команда из 50 колумбийских фанатов, в том числе и Пико, направляется в Самару, где 28-го числа национальной сборной их страны предстоит встреча с сенегальцами.