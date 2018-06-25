ОЭЗ «Алабуга» планирует привлечь 45 резидентов со 136 млрд рублей инвестиций

«Алабуга» презентовала китайским инвесторам бизнес-план совместного предприятия, которое могут запустить в 2021 – 2023 годах.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Строительство третьей очереди в ОЭЗ «Алабуга» привлечет 45 резидентов с инвестициями в размере 136 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба особой экономической зоны.

Руководство ОЭЗ «Алабуга» презентовало инвесторам из Китая бизнес-план совместного предприятия для строительства третьей очереди особой экономической зоны. Осмотрев высокотехнологичные предприятия на территории ОЭЗ, представители китайских компаний отметили высокий уровень развития их инфраструктуры.

Согласно бизнес-плану, производство китайских инвесторов на площадке в 1,8 тыс. га в Татарстане могут запустить в 2021 – 2023 годах. Предполагается, что благодаря строительству третьей очереди в ОЭЗ «Алабуга» будет создано почти 5 тыс. новых рабочих мест.

Переговоры о создании совместного предприятия с китайской стороной ведутся в течение двух лет. Потенциальным партнером проекта является крупнейшая в Китае Тяньцзиньская зона экономического и технического развития TEDA с общим объемом инвестиций свыше 100 млрд долларов.