Авария произошла минувшим вечером на проспекте Сююмбике.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). При столкновении легковушки и квадроцикла в Челнах пострадали два человека, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство сообщало, что на проспекте Сююмбике 19-летний парень был госпитализирован после того, как врезался на квадроцикле в дерево.

Как выяснилось, он потерял управление четырехколесным транспортом после того, как столкнулся с «Ладой Калиной». В результате аварии юношу доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибами, а его пассажира с закрытым переломом двух пальцев на руке.

На месте ДТП работали сотрудники ПСЧ №54, медики и полицейские.