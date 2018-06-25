В 2018 году Татарстан получит из федерального бюджета более 70 миллиардов рублей

Больше всего средств будет направлено на развитие промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В казанском Доме предпринимателя прошло совещание по вопросу привлечения федеральных средств в экономику Татарстана при участии членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы от РТ, а также представителей исполнительных органов власти региона.

В 2018 году Татарстан получит 71,9 млрд рублей федеральных средств, что на 4 процента выше аналогичного показателя прошлого года. Из этой суммы уже перечислены 36 млрд. Такая положительная динамика связана с проведением чемпионата мира по футболу и будущим чемпионатом WorldSkills, сообщила заместитель министра экономики РТ Наталья Таркаева.

Наибольший объем средств федерального бюджета будет направлен на развитие промышленности (28,8 млрд рублей) и сельского хозяйства (6,5 млрд), социальную поддержку граждан (5,5 млрд), а также на развитие образования, транспорта, здравоохранения и на обеспечение жильем.