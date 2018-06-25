Из-за матча Польша – Колумбия в Казани предприняли «исключительные» меры безопасности

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: архив/Михаил Захаров
(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В связи со вчерашним матчем Польша – Колумбия, который прошел на стадионе Kazan-Arena, в столице Татарстана были предприняты «исключительные» меры безопасности. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани заявил заместитель начальника Управления МВД России по городу – начальник полиции Александр Мищихин.
«После окончания матча футбольный праздник вышел далеко за пределы Kazan-Arena. Были предприняты исключительные меры безопасности», – отметил он.
За безопасность во время игры отвечали более 1800 сотрудников органов внутренних дел. Зрителями матча стали почти 42,9 тыс. человек, включая около 3,3 тыс. болельщиков сборной Польши и свыше 17,25 тыс. болельщиков команды Колумбии.
«Проводимыми профилактическими мероприятиями еще до начала футбольного матча был задержан житель нашего города 1990 года рождения по факту незаконной реализации входных билетов. Он привлечен к соответствующей административной ответственности», – сообщил Мищихин.
Об особых мерах безопасности, предпринятых в связи с игрой, сказал и мэр Казани Ильсур Метшин: «На самом деле мы, зная темперамент и польских болельщиков, и колумбийских, предприняли беспрецедентные меры безопасности и, слава богу, с ситуацией справились».
Метшин обратил внимание на сплоченность колумбийцев, которые стоя пели гимн, от чего бежали «мурашки по телу».
«Мне бы очень хотелось, чтобы у нас выросла такая молодежь, чтобы мы вот так – стоя, наизусть, сердцем – пели гимн. Посмотрите, какой большой праздник футбола пришел в страну, какие незабываемые впечатления, как мы учимся у тех людей, которые перелетели к нам через океан и дарят нам эти эмоции. Насколько они любят не просто футбол, а свою родину, как они ей гордятся», – подчеркнул мэр.
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