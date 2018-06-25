Гендиректор Национального музея РТ: «Эрудированные болельщики сразу идут к нам»

Посещаемость Нацмузея Татарстана в дни чемпионата мира по футболу выросла в несколько раз.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). От трех до восьми тысяч человек в неделю посещают сегодня экспозиции Национального музея Татарстана. Среди них много иностранных гостей. В обычное время число посетителей колеблется от полутора до трех тысяч человек в неделю.

Об этом сегодня на пресс-конференции в казанском пресс-центре мундиаля рассказала генеральный директор Национального музея РТ Гульчачак Назипова. «Эрудированные болельщики сразу идут к нам», – подчеркнула она, отметив, что очень многие из тех, кто приезжает на игры ЧМ в столицу Татарстана, живо интересуются историей и самой Казани, и всей этой земли.

Во время чемпионата Нацмузей, как и большинство учреждений культуры республики, работает без выходных и по удлиненному дневному графику. «Сегодня мы ждем всех желающих на музейную футбольную ночь», – пригласила посетителей Назипова.

Помимо Нацмузея свои программы предлагают музей-заповедник «Казанский Кремль», музеи Горького и Шаляпина, Боратынского, Ленина и ряд других. Музейная ночь должна начаться в 16 часов, а завершиться в полночь.

В Нацмузее помимо целого ряда интересных разнотематических экспозиций, посвященных в том числе и спортивной жизни региона, гостей ожидают чаепитие и богатая палитра интерактива: мастер-классы, спортивные игры кочевых народов, ожившая экспозиция, где их поприветствует высший свет Российской империи, и многое другое.

А еще футбольных фанатов из разных уголков мира ждут музеи районов Татарстана: Елабуги, Болгара, Свияжска, Лаишева, Верхнего Услона и так далее. Везде есть что показать и рассказать. Ведь Татарстан – земля с богатейшей историей и уникальной культурой.

«Музеи давно перестали быть территорией тишины. Посетителям не возбраняется громко обсуждать увиденное, задавать вопросы и просить уточнения. А фотографирование и выкладывание кадров в соцсети даже приветствуется», – отметила гендиректор Нацмузея РТ. Поделиться впечатлениями от посещения главного музея республики можно, использовав хэштег #национальныймузейрт.