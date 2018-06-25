В результате ДТП водитель «Хендэ» госпитализирован в тяжелом состоянии.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В Альметьевском районе РТ после лобового столкновения иномарка снесла дорожный знак, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что возле села Новое Каширово произошло серьёзное ДТП. На 18-м километре трассы Альметьевск – Джалиль лоб в лоб столкнулись «Хендэ Солярис» и «Лада Калина». От удара иномарка вылетела с дороги и снесла знак, отечественная легковушка также получила серьёзные повреждения.

Водителя «Хендэ» доставили в медсанчасть Альметьевска в тяжелом состоянии. На момент ДТП в «Ладе» находились четыре человека, никто из них не пострадал.

На месте пожарные из села Новое Каширово отключили аккумуляторы автомобилей, чтобы предотвратить возможное возгорание двигателя.