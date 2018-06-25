Челнинские рыбаки выпустили в реку 213 килограммов мальков карпа и белого амура

Неравнодушные рыбаки из Автограда решили внести свой вклад в зарыбление рек.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Рыбаки из Набережных Челнов приняли участие в зарыблении рек Татарстана. Об этом в своем блоге на портале «Вести Камаза» рассказал один из участников акции – фанат рыбалки Сергей Софронов.

Софронов отметил, что с каждым годом в российских реках рыбы становится все меньше и меньше. По его словам, основными причинами являются отравляющие воду предприятия и коррупция в области рыбоохраны, а несоблюдение норм вылова только следует за ними.

Неравнодушные рыбаки из Автограда решили внести свой вклад в зарыбление рек. За пять месяцев они собрали чуть больше 52 тыс. рублей для закупки малька. На собранные деньги было приобретено 213 кг карпа и белого амура. Вес каждой особи составлял от 200 до 600 г. По словам Софронова, есть шанс, что рыбы лучше перенесут дорогу и приживутся в реке.

При запуске мальков в воду присутствовали участники клуба, которые помогали разгружать бочки с рыбой. В планах у рыбаков собрать уже 100 тыс. рублей к следующей акции по зарыблению в 2019 году.