Посетителей Фан-феста в Казани призвали заранее приходить на просмотр матча Россия – Уругвай

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Желающих посмотреть матч сборной России по футболу против Уругвая на Фан-фесте в Казани призвали приходить на площадку заранее. Об этом заявил журналистам заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Марат Закиров.
Игра начнется в 17 часов по московскому времени, фестиваль открывается за два часа до начала матча.
19 июня во время матча Россия – Египет вход на Фан-фест в Казани был закрыт уже в середине первого тайма, и многие фанаты не смогли попасть на фестиваль и посмотреть игру на большом экране.
«С учетом опыта проведения предыдущих матчей мы направляем волонтеров на пути прибытия посетителей парка (на станцию метро, на автобусные остановки). Будет необходимое информирование, чтобы человек не доходил до точки и только здесь узнавал, что проход на Фан-фест закрыт», – отметил Закиров.
В связи с жарой он порекомендовал обязательно иметь при себе головной убор, а также посоветовал надеть удобную закрытую обувь.
48-летний житель Казани предлагал сотруднику ГИБДД 40 тысяч рублей за не составление протокола.
Более 70 процентов абонентов, сделавших выбор в пользу тарифа «На всех», подключают по нему одновременно всех членов семьи.
Главной интригой вечера станет поединок между сербом Любо Ялови и финалистом прошлого сезона Дмитрием Меньшиковым.
ДТП произошло накануне утром рядом с населенным пунктом Красновидово Камско-Устьинского района республики.
Президент Национального олимпийского комитета Уругвая уверен: футбольный мундиаль в России – лучший за всю историю FIFA.
На деловом совещании в мэрии Дамир Фаттахов получил знак «За труд и доблесть во благо Казани».
Посылка с запрещенными предметами внутри поступила в исправительную колонию Нижнекамска.
В региональном отделении ведомства перечислили болезни зарубежных стран, наиболее популярных для отдыха.
В результате ДТП различные травмы получили водитель и пассажир легковушки.
В республике сохранится установившаяся ранее жаркая погода.
Неравнодушные рыбаки из Автограда решили внести свой вклад в зарыбление рек.
Из принимающих ЧМ городов зарубежные болельщики чаще всего снимают деньги в Москве, Ростове-на-Дону и Казани.
Голкипер «Ак Барса» встретился с хоккеистами местных команд.
По словам мэра столицы Татарстана Ильсура Метшина, беспрецедентные меры безопасности были связаны с темпераментом болельщиков.
«Алабуга» презентовала китайским инвесторам бизнес-план совместного предприятия, которое могут запустить в 2021 – 2023 годах.
За десять лет в моногородах РТ планируется создать 7 тысяч рабочих мест и привлечь капитальные вложения в объеме 19 млрд рублей.
Посещаемость Нацмузея Татарстана в дни чемпионата мира по футболу выросла в несколько раз.
Президент РТ встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Польши в России.
У колумбийца Хулио Пико во время поездки по России перестала работать батарея, приводящая в движение его кресло.
25 июня Трусов на 42 тысячи в счет оплаты долга: как в «Новой Туре» судебные приставы разыскивали торговцев – неплательщиков налогов
25 июняГигантские карточки Panini, осада баров и пение гимна до мурашек: как болельщики сборной Колумбии захватили Казань