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Татар-информ

25 июня 2018, 12:43

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Посетителей Фан-феста в Казани призвали заранее приходить на просмотр матча Россия – Уругвай

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Фото: Ильнар Тухбатов

Игра начнется в 17 часов по московскому времени, фестиваль открывается за два часа до начала матча.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Желающих посмотреть матч сборной России по футболу против Уругвая на Фан-фесте в Казани призвали приходить на площадку заранее. Об этом заявил журналистам заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Марат Закиров.

Игра начнется в 17 часов по московскому времени, фестиваль открывается за два часа до начала матча.

19 июня во время матча Россия – Египет вход на Фан-фест в Казани был закрыт уже в середине первого тайма, и многие фанаты не смогли попасть на фестиваль и посмотреть игру на большом экране.

«С учетом опыта проведения предыдущих матчей мы направляем волонтеров на пути прибытия посетителей парка (на станцию метро, на автобусные остановки). Будет необходимое информирование, чтобы человек не доходил до точки и только здесь узнавал, что проход на Фан-фест закрыт», – отметил Закиров.

В связи с жарой он порекомендовал обязательно иметь при себе головной убор, а также посоветовал надеть удобную закрытую обувь.

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