В пресс-центре ЧМ-2018 в Казани сегодня учили вязанию кукол и каллиграфии

Свои интерактивные площадки для журналистов, освещающих мундиаль, подготовили Национальный музей РТ и Казанский Кремль.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Искусству арабской каллиграфии и тому, как связать из лоскутков куклу-оберег столбушку, учили сегодня освещающих чемпионат мира по футболу журналистов в казанском пресс-центре мундиаля.

На интерактивной площадке музея-заповедника «Казанский Кремль» гостей встретила царица Сююмбике. Она рассказала о красоте арабской каллиграфии и предложила всем желающим написать арабской вязью собственные имена.

На площадке Национального музея республики рассказали о том, как из лоскутков ткани связать куколку-оберег, которую называли и столбушкой, и моталкой, и лоскутницей. А еще любой желающий мог попробовать себя в роли гончара и слепить игрушку из глины.

Костюмированное представление «Ручеек Поволжья» в игровой форме рассказало присутствующим о народах, живущих на территории Татарстана: татарах, марийцах, русских, чувашах, удмуртах, мордве.

«"Ручеек Поволжья" – идея научных сотрудников Национального музея. Затея пользуется большой популярностью и часто проводится на выезде. Только в июне к нам поступило более 20 заявок. Важно, что все костюмы сшиты на основе имеющихся у нас экспонатов – то есть абсолютно аутентичны», – сообщила гендиректор Нацмузея РТ Гульчачак Назипова.