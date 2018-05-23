Сергей Безруков показал подросшую дочку – свою копию

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Фото: instagram.com/s_bezrukov
(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Актер Сергей Безруков еще раз напомнил своим поклонникам о простых человеческих ценностях, опубликовав фото с дочерью Марией, которой 4 июля исполнится 2 года.
«Съемки, спектакли, работа, заботы, а счастье сидит рядом и раскрашивает картинки! И в этом смысл жизни! И в этом счастье!» — подписал фото Сергей.
Многие поклонники умилились снимку и отметили, что девочка очень похожа на папу, другие сочли, что на маму – режиссера Анну Матисон.
«Счастье всегда рядом, главное его замечать!», «Счастье на маму похоже», «Здоровья вам, успехов в работе! Дети чудесные! Девочка ваша копия!», «Точная копия Папы...», «Счастье на маму похоже», «Это настоящее Счастье! Дочка на маму очень похожа!» – написали поклонники.
Ради брака с Анной Матисон Безруков развелся с первой женой – Ириной. С ней он прожил в браке 15 лет. Общих детей у пары не было.
В конце мая актер объявил, что скоро вновь станет отцом. Анна Матисон сейчас находится в «интересном положении».
Дорогие мои,Хоррошие!!! РАДЫ СООБЩИТЬ ВАМ РАДОСТНУЮ НОВОСТЬ!!!!! МЫ С АНЕЙ СНОВА ЖДЁМ ПОПОЛНЕНИЕ В СЕМЬЕ!!!!!!! У нас уже складывается традиция) как на Кинотавр ехать...так снова пополнение)))) P.S. Фотограф Тимур Артамонов
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