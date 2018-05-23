Сергей Безруков показал подросшую дочку – свою копию

«Съемки, спектакли, работа, заботы, а счастье сидит рядом и раскрашивает картинки! И в этом смысл жизни! И в этом счастье!» — подписал фото Сергей.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Актер Сергей Безруков еще раз напомнил своим поклонникам о простых человеческих ценностях, опубликовав фото с дочерью Марией, которой 4 июля исполнится 2 года.



«Съемки, спектакли, работа, заботы, а счастье сидит рядом и раскрашивает картинки! И в этом смысл жизни! И в этом счастье!» — подписал фото Сергей.



Многие поклонники умилились снимку и отметили, что девочка очень похожа на папу, другие сочли, что на маму – режиссера Анну Матисон.



«Счастье всегда рядом, главное его замечать!», «Счастье на маму похоже», «Здоровья вам, успехов в работе! Дети чудесные! Девочка ваша копия!», «Точная копия Папы...», «Счастье на маму похоже», «Это настоящее Счастье! Дочка на маму очень похожа!» – написали поклонники.



Ради брака с Анной Матисон Безруков развелся с первой женой – Ириной. С ней он прожил в браке 15 лет. Общих детей у пары не было.



В конце мая актер объявил, что скоро вновь станет отцом. Анна Матисон сейчас находится в «интересном положении».