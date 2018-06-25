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Татар-информ

25 июня 2018, 12:01

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Фестиваль болельщиков FIFA в Казани посетили уже более 300 тысяч человек

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Фото: Салават Камалетдинов

На большом экране у Центра семьи «Казан» можно посмотреть все матчи ЧМ-2018.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Фестиваль болельщиков FIFA в Казани посетили уже более 300 тыс. человек. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Марат Закиров.

«Фестиваль болельщиков очень интересен жителям Казани, для нас это очень приятно. Люди приходят независимо от того, проходит ли матч в Казани, играет ли сборная России. Жители и гости столицы РТ приходят поболеть и действительно радуются празднику футбола», – сказал он.

Всю информацию о том, какие предметы запрещены для проноса и какие правила поведения действуют на площадке, можно узнать на сайте kzn.2018.com, добавил Закиров.

Фан-фест начал свою работу 14 июня. Вход на него является совершенно бесплатным. Попасть на территорию у Центра семьи «Казан» можно без аккредитации и паспорта болельщика. На фестивале можно посмотреть все 64 матча турнира. Главным элементом Фан-феста является сценический комплекс с большим экраном.

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