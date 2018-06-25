В Казани иностранные фанаты совершают в банкоматах более 40 процентов операций

Из принимающих ЧМ городов зарубежные болельщики чаще всего снимают деньги в Москве, Ростове-на-Дону и Казани.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Иностранные болельщики чаще всего снимают деньги в банкоматах Москвы, Ростова-на-Дону и Казани. В столице Татарстана 43 процента операций в банкоматах совершают зарубежные фанаты. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные кредитных организаций.

С начала чемпионата мира по футболу в России банки зафиксировали резкий рост объема валютно-обменных операций в отделениях и банкоматах. При этом объем операций в одних банках вырос на 20 – 30 процентов, в других – в три-четыре раза.

Согласно статистике «Локо банка», самая большая доля операций иностранцев приходится на банкоматы в Москве, второе место занимает Ростов-на-Дону, третье – Казань. Наименьшей популярностью банкоматы пользуются у зарубежных фанатов, приехавших в Екатеринбург.

Чаще всего иностранцы меняют на рубли доллары, на втором месте находится евро. Активнее всего русские деньги снимают болельщики из США и Великобритании.