После радикальных диет Елена Малышева моментально набрала вес

В очередной раз врач-терапевт разместила пост о радикальной диете, призвав всех «массово худеть».

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Использующая радикальные методы похудения ведущая программы «Жить Здорово» Елена Малышева в рекордные сроки набирает вес. Instagram врача-терапевта превращается в блог постоянно худеющего человека.



В очередной раз блондинка разместила пост о радикальной диете, призвав всех «массово худеть». Сегодняшний рацион ведущей составляют вода, чай и яблоко, калорийность которого составляет 60 ккал.



«Потеря веса 0 кг! Сегодня только вода и чай. Для того, чтобы не снижался сахар в крови на целый день, у меня будет одно яблоко весом 120 г. Калорийность – 60 ккал. Яблоки, как и все фрукты, содержат сахар. Поэтому я хитроумно буду извлекать сахар из яблочка. Можно использовать просто сахар – 3 чайных ложки в день. Всем посоветоваться с врачом! Со своим!» – пишет Елена Васильевна.



В начале июня Малышева объявила, что начинает марафон похудания, который будет длиться десять дней. Елена мечтает быстро похудеть, она призвала и пользователей Сети присоединится к ней. Девизом марафона стала фраза «Улыбайся и терпи!».



Малышевой удалось воплотить задуманное – она похудела на 5 кг к важной церемонии «Призвание», на которой награждают лучших врачей страны. После мероприятия она с коллегами отправилась в ресторан, где налегала на соленое мясо. В итоге после диеты Елена набрала свой прежний вес и теперь вынуждена опять использовать в своем рационе только чай и воду.