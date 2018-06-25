Созданный с участием «первого татарина в Каннах» фильм покажут на Казанском кинофестивале

На КМФМК состоится премьера фильма «Ласковое безразличие мира» казахского режиссера Адильхана Ержанова.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). На Казанском международном фестивале мусульманского кино состоится премьера фильма «Ласковое безразличие мира» казахского режиссера Адильхана Ержанова, участвовавшего в этом году в международном кинофестивале в Каннах.

Картину презентует представитель татарстанского кино – оператор-постановщик фильма Айдар Шарипов. Эту информацию подтвердила исполнительный директор Казанского международного фестиваля мусульманского кино Миляуша Айтуганова.

Фильм «Ласковое безразличие мира» принял участие в программе «Особый взгляд» 71-го международного Каннского кинофестиваля. Айдар Шарипов стал первым и пока единственным представителем татарстанского кино, чье творчество увидели на этом престижном кинофоруме. ИА «Татар-информ» первым из республиканских СМИ поздравило Айдара Шарипова.

Айдар Шарипов – выпускник Казанского государственного университета культуры и искусств. Учился в мастерской известного казанского кинооператора-документалиста Николая Морозова.

71-й Каннский кинофестиваль прошел с 8 по 19 мая 2018 года. Казанский международный мусульманский кинофестиваль по традиции состоится с 5 по 11 сентября.