Врезавшись в дерево на квадроцикле, 19-летний челнинец получил тяжелые травмы

ДТП произошло на проспекте Сююмбике неподалеку от остановки общественного транспорта «Театральная».

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В Челнах 19-летний парень госпитализирован после столкновения с деревом на квадроцикле, сообщили «Челнинские известия».

Накануне вечером на проспекте Сююмбике неподалеку от остановки общественного транспорта «Театральная» парень потерял управление транспортным средством, врезался в дерево, перевернулся и опрокинулся на трамвайные пути. От удара его пассажира выбросило из сидения.

Очевидцы вызвали полицию и медиков. По данным издания, пассажир квадроцикла не пострадал, медицинская помощь ему не требовалась. Водителя же доставили в БСМП с тяжелыми травмами различной степени тяжести.