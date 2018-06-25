Организаторы Фан-феста напоминают о правилах поведения на площадке фестиваля

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Организаторы Фестиваля болельщиков FIFA, проходящего в столице Татарстана у Центра семьи «Казан», в преддверии сегодняшнего матча сборной России с командой Уругвая напомнили посетителям Фан-феста о действующих на нем правилах.
Болельщикам не следует брать с собой зонты, штативы, палки для селфи и другие габаритные вещи, а также продукты питания и напитки, напоминает пресс-служба Дирекции спортивных и социальных проектов.
Кроме того, посетители фестиваля не смогут пройти на площадку со своими велосипедами. Чтобы оставить велосипед на одной из парковок, придется захватить с собой замок.
Желающим посетить Фан-фест стоит позаботиться об удобной обуви, а с учетом установившейся жары – и о головном уборе.
Курить на площадке фестиваля можно только на территории специальных зон, о месторасположении которых можно узнать у сотрудников или волонтеров.
Пришедшим с детьми стоит обратиться в бюро находок или к волонтерам информационного стенда за специальными браслетами для них, на которых указывается номер телефона родителей. Это позволит быстрее найти ребенка, если тот потеряется.
Чтобы гарантированно посмотреть матч на Фан-фесте, необходимой прийти за два или даже три часа до его начала. В противном случае стоит рассмотреть возможность просмотра игры на одной из альтернативных площадок. Если количество зрителей достигнет допустимого максимума в 25 тыс. человек, проход будет временно закрыт.
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