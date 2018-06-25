Военные игры НАТО предсказали поражение от России из-за проблем с дорогами

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(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Проведенные Европейским командованием Вооруженных сил США (EUCOM) военные игры предсказали проигрыш первой фазы войны НАТО с Россией из-за проблем с инфраструктурой, передает РБК со ссылкой на The Washington Post.
Выдвижение передовых частей альянса к восточной границе Польши будет замедлено из-за узких дорог и хрупких мостов. Это даст российским войскам время на занятие стран Балтии. При переброске сил из Польши в Литву по железной дороге они могут застрять на границе из-за необходимости перехода на колею иного размера, а единственная автомобильная трасса может быть легко заблокирована.
Еще одной проблемой являются бюрократические препоны. Так, по территории Германии войска могут передвигаться только ночью, а союзная НАТО Швеция требует предоставлять заявку на передислокацию сил за три недели до ее начала. Разумеется, с началом войны эти преграды быстро будут отменены, однако они все равно успеют оказать негативное влияние.
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