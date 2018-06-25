Татарстанцы старше 55 лет ищут работу в производстве, строительстве и бухгалтерии

Почти две трети соискателей предпенсионного возраста составляют мужчины.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Готовящиеся выйти на пенсию соискатели старше 55 лет ищут работу в производстве, строительстве и бухгалтерии, сообщает пресс-служба HeadHunter.

Почти две трети из этой группы соискателей составляют мужчины, в Татарстане их более 26 тыс. Исследование проводилось с 21 по 25 июня среди 988 тыс. 860 резюме соискателей, размещенных на hh.ru в РТ.

Специалисты изучили также отношение ищущих работу к запланированной пенсионной реформе. Власти России предложили повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 для женщин.

Более половины опрошенных кандидатов (56 процентов) уверены, что оптимальным является выход на пенсию в 60 и 55 лет. А 31 процент проголосовал бы за снижение возраста выхода на пенсию. Всего 6 процентов среди участников опроса согласились с тем, что возраст нужно повышать.

Вопреки ожиданиям, наибольшее число тех, кто голосует за снижение возраста выхода на пенсию, оказались соискатели в возрасте от 18 до 25 лет – 51 процент. Активней всего за снижение возраста выхода на пенсию проголосовал рабочий персонал и начинающие специалисты.