Более 200 многодетных семей отказались от бесплатных участков в Казани

По словам главы Комитета земельных и имущественных отношений Галяутдинова, не всем семьям нравится территориальное расположение участков.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В Казани около 230 многодетных семей отказались от бесплатных земельных участков. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы РТ сообщил председатель Комитета земельных и имущественных отношений Ренат Галяутдинов.

«У нас несколько территорий, где распределяются земли среди многодетных: в Сокурах, в Больших Дербышках, Константиновка планируется, в Каймарах. Люди смотрят, где им удобнее. Имеется возможность два раза отказаться, после трех предоставление исключается. Можно два раза отказаться и на третий раз выбрать тот участок, который интересен», – пояснил чиновник.

По его словам, главная причина отказов – не нравящееся территориальное расположение земельного участка.

Бесплатные земельные участки предоставляются семьям с тремя и более детьми. Согласно Земельному кодексу РФ, семья с тремя детьми может безвозмездно получить территорию площадью шесть соток (600 кв. м). За каждого дополнительного ребенка добавляется по одной сотке (100 кв. м).