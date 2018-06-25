FIFA раскритиковала заявление британского журналиста о применении допинга сборной России

По мнению организации, Харрис попытался подкрепить свое мнение суждениями находящихся вне контекста экспертов.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Международная федерация футбола (FIFA) раскритиковала заявление британского журналиста Ника Харриса, опубликовавшего материал о будто бы имевшем место применении допинга сборной России, сообщает РИА Новости.

Ранее британское издание Mail on Sunday опубликовало статью Харриса. В статье говорится о том, что FIFA якобы знала о «нарушении антидопинговых правил в России».

Федерация отметила, что журналист крайне выборочно использовал имеющуюся информацию и умолчал о том, что FIFA совместно со Всемирной антидопинговой организацией (WADA) проводили расследование по соответствующему делу, причем в результате не было найдено достаточных доказательств нарушения антидопинговых правил.

Организация подчеркнула, что Харрис попытался обосновать свое мнение суждениями не имевших отношения к расследованию экспертов: бывшего главы WADA Ричарда Паунда и главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена.

FIFA добавила, что ее представители связывались с Маклареном по данному вопросу, но он не заявлял о нарушении антидопинговых правил кем-либо из игроков.