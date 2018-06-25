(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В Китае мужчина на вилочном автопогрузчике въехал в толпу людей, сообщает РИА Новости.
Случилось это ранним утром в городе Яньтай возле одной из конечных станций общественного транспорта в районе Чжифу.
В результате инцидента один человек погиб, еще свыше 10 человек получили различные травмы. Автопогрузчик также повредил несколько автомобилей.
Чтобы остановить злоумышленника, полицейским пришлось применить огнестрельное оружие. От полученных травм 45-летний водитель погрузчика из провинции Хэйлунцзян скончался на месте. Мотивы его поступка пока не установлены.
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