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В челнах спасатели перенесли пассажира весом более 100 кг с теплохода в «скорую»

Татар-информ

25 июня 2018, 08:55

Происшествия

В Китае мужчина на вилочном автопогрузчике въехал в толпу людей

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В результате инцидента один человек погиб, еще более десяти человек получили различные травмы.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В Китае мужчина на вилочном автопогрузчике въехал в толпу людей, сообщает РИА Новости.

Случилось это ранним утром в городе Яньтай возле одной из конечных станций общественного транспорта в районе Чжифу.

В результате инцидента один человек погиб, еще свыше 10 человек получили различные травмы. Автопогрузчик также повредил несколько автомобилей.

Чтобы остановить злоумышленника, полицейским пришлось применить огнестрельное оружие. От полученных травм 45-летний водитель погрузчика из провинции Хэйлунцзян скончался на месте. Мотивы его поступка пока не установлены.

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