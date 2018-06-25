В результате инцидента один человек погиб, еще более десяти человек получили различные травмы.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В Китае мужчина на вилочном автопогрузчике въехал в толпу людей, сообщает РИА Новости.

Случилось это ранним утром в городе Яньтай возле одной из конечных станций общественного транспорта в районе Чжифу.

В результате инцидента один человек погиб, еще свыше 10 человек получили различные травмы. Автопогрузчик также повредил несколько автомобилей.

Чтобы остановить злоумышленника, полицейским пришлось применить огнестрельное оружие. От полученных травм 45-летний водитель погрузчика из провинции Хэйлунцзян скончался на месте. Мотивы его поступка пока не установлены.