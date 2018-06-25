Казанцам в три раза быстрее начали предоставлять самые востребованные муниципальные услуги

Производительность труда специалистов удалось поднять в среднем в 1,5 раза.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Сроки предоставления 16 самых востребованных муниципальных услуг в Казани снизились в среднем в три раза. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома города Радик Шафигуллин.

Результаты были достигнуты в ходе реализации проекта по созданию Единого центра муниципальных услуг Казани. В нем принимают участие четыре структурных подразделения исполкома: Комитет земельных и имущественных отношений, Управление архитектуры и градостроительства, Комитет внешнего благоустройства и Управление градостроительных разрешений.

Благодаря оптимизации и формализации внутренних процессов удалось поднять производительность труда специалистов в среднем в 1,5 раза.

Для этого внесли более 1,6 тыс. изменений в административные регламенты и нормативные документы исполкома.

Работа по созданию Единого центра муниципальных услуг была начата год назад, он призван повысить качество взаимодействия властей города с жителями и бизнесом.