Казанцам в три раза быстрее начали предоставлять самые востребованные муниципальные услуги

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Фото: архив tatar-inform
(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Сроки предоставления 16 самых востребованных муниципальных услуг в Казани снизились в среднем в три раза. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома города Радик Шафигуллин.
Результаты были достигнуты в ходе реализации проекта по созданию Единого центра муниципальных услуг Казани. В нем принимают участие четыре структурных подразделения исполкома: Комитет земельных и имущественных отношений, Управление архитектуры и градостроительства, Комитет внешнего благоустройства и Управление градостроительных разрешений.
Благодаря оптимизации и формализации внутренних процессов удалось поднять производительность труда специалистов в среднем в 1,5 раза.
Для этого внесли более 1,6 тыс. изменений в административные регламенты и нормативные документы исполкома.
Работа по созданию Единого центра муниципальных услуг была начата год назад, он призван повысить качество взаимодействия властей города с жителями и бизнесом.
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