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В челнах спасатели перенесли пассажира весом более 100 кг с теплохода в «скорую»

Татар-информ

25 июня 2018, 08:32

Политика

Депутат рады обвинил Правительство в обнищании страны

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Рабинович отметил, что впервые за последние десятилетия две трети граждан не планируют отпуск.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что реформы Правительства довели страну до обнищания, сообщают «Известия».

Рабинович отметил, что впервые за последние десятилетия две трети граждан не планируют отпуск.

«Если две трети людей не планируют отпуск, значит, вы довели страну до обнищания», — сделал вывод парламентарий. 

По его мнению, руководство страны обманывает своих граждан. Власти заявляют, что не наблюдается постоянного роста цен, тогда как данные Государственной службы статистики страны доказывает обратное.

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