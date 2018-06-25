Инцидент произошел вечером в судне у Шлюзовой улицы.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В челнах спасатели перенесли пассажира весом более 100 кг с теплохода в «скорую», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Вчера вечером врачи обратились за помощью к сотрудникам МЧС, чтобы те помогли им перенести нуждающегося в медицинской помощи 55-летнего мужчину с теплохода по Шлюзовой улице в автомобиль. Вес больного достигал 120 килограммов.

Спасатели ЗПСО №6 оперативно прибыли на место и оказали врачам необходимую помощь.