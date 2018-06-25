Два вертолета вместе с экипажем вернулись в Россию из Сирии

Вертолеты вместе с экипажем возвратятся на аэродромы базирования в пунктах постоянной дислокации.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Экипажи двух вертолетов Ка-52 вместе с боевыми машинами вернулись в Россию из Сирии, сообщает РИА Новости.

По данным Минобороны, накануне на аэродроме Хмеймим Ка-52 были подготовлены к перевозке и загружены в самолет Ан-124 «Руслан».

Вертолеты вместе с экипажем возвратятся на аэродромы базирования в пунктах постоянной дислокации.