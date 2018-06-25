Названа самая уродливая собака 2018 года

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В США, в городе Петалума, провели ежегодный конкурс «Самая уродливая собака в мире», сообщает РИА Новости.
В этом году в номинации участвовали 14 собак.
Победил в звании «Самого уродливого пса» английский бульдог по кличке Жа-Жа, которому исполнилось девять лет. Его особенностью является очень длинный язык. Владелица будльдога Меган Брейнард получила полторы тыс. долларов.
Брейнард рассказала, что нашла Жа-жа на саите поиска питомцев.
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