Названа самая уродливая собака 2018 года

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). В США, в городе Петалума, провели ежегодный конкурс «Самая уродливая собака в мире», сообщает РИА Новости.

В этом году в номинации участвовали 14 собак.

Победил в звании «Самого уродливого пса» английский бульдог по кличке Жа-Жа, которому исполнилось девять лет. Его особенностью является очень длинный язык. Владелица будльдога Меган Брейнард получила полторы тыс. долларов.

Брейнард рассказала, что нашла Жа-жа на саите поиска питомцев.