На «Алые паруса» пришли посмотреть почти 1,2 млн человек

Красочное шоу наблюдали не только выпускники школ, но и горожане и туристы.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Не менее 1,2 млн человек посетили праздник «Алые паруса», который прошел в ночь с 23 на 24 июня в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Праздничное шоу «Алые паруса» проводится каждый год для десятки тысяч школьных выпускников. Кульминацией программы является появление бригантины под алыми парусами.

В этом году на торжество приехали уже бывшие школьники из 30 регионов РФ и шести стран. Программу также смогли посмотреть горожане и туристы.