На «Алые паруса» пришли посмотреть почти 1,2 млн человек

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(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Не менее 1,2 млн человек посетили праздник «Алые паруса», который прошел в ночь с 23 на 24 июня в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
Праздничное шоу «Алые паруса» проводится каждый год для десятки тысяч школьных выпускников. Кульминацией программы является появление бригантины под алыми парусами.
В этом году на торжество приехали уже бывшие школьники из 30 регионов РФ и шести стран. Программу также смогли посмотреть горожане и туристы.
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