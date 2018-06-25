Яровая о главе Литвы: Неплохо было бы подключить совесть

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая дала резкий ответ Президенту Литвы Дале Грибаускайте в связи с ее высказываниями в адрес России, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт депутата.
Грибаускайте во время интервью немецкому изданию Spiegel рассказала, что Литва готова защищаться в случае военного «вторжения» России и отметила, что Запад «слишком мягко» относится к Кремлю.
Яровая назвала высказывание главы Литвы фальшивой игрой, которая не имеет ничего общего с международным правом и «правилами честном политики».
Депутат Госдумы отметила, что Грибаускайте «неплохо было бы подключить совесть и мозг к разумному политическому мышлению и поведению».
«Наш народ, в отличие от Грибаускайте, дорожит миром и дружбой. И никогда не утратит память о том, что советский многонациональный народ защитил мир от фашизма», — подытожила российский депутат.
Даля Грибаускайте является Президентом Литвы с 2009 года и известна своей резкой антироссийской позицией.
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