Яровая о главе Литвы: Неплохо было бы подключить совесть

Яровая назвала высказывание главы Литвы фальшивой игрой, которая не имеет ничего общего с международным правом и «правилами честном политики».

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая дала резкий ответ Президенту Литвы Дале Грибаускайте в связи с ее высказываниями в адрес России, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт депутата.

Грибаускайте во время интервью немецкому изданию Spiegel рассказала, что Литва готова защищаться в случае военного «вторжения» России и отметила, что Запад «слишком мягко» относится к Кремлю.

Яровая назвала высказывание главы Литвы фальшивой игрой, которая не имеет ничего общего с международным правом и «правилами честном политики».

Депутат Госдумы отметила, что Грибаускайте «неплохо было бы подключить совесть и мозг к разумному политическому мышлению и поведению».

«Наш народ, в отличие от Грибаускайте, дорожит миром и дружбой. И никогда не утратит память о том, что советский многонациональный народ защитил мир от фашизма», — подытожила российский депутат.

Даля Грибаускайте является Президентом Литвы с 2009 года и известна своей резкой антироссийской позицией.