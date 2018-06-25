Трамп призвал устранить все искусственные торговые барьеры

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(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал страны, которые установили «искусственные торговые барьеры», устранить их, сообщает RT, ссылаясь на Twitter Президента США.
На своей странице американский Президент пригрозил, что в противном случае страны «столкнутся с более чем взаимностью со стороны США».
Ранее американский лидер предупредил, что может ввести пошлины в размере 20 процентов на автомобили из стран ЕС.
Он подчеркнул, что не позволит наживаться на США в торговой сфере.
Производительность труда специалистов удалось поднять в среднем в 1,5 раза.
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Мэр Казани Ильсур Метшин подвел итоги работы экс-руководителя исполкома, который курировал вопросы социальной сферы и гражданской защиты.
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Нападающий сборной Колумбии после победы над Польшей в Казани признался, что давно мечтал о победе в матче чемпионата мира.
По словам игрока сборной Колумбии, матч чемпионата мира против поляков в Казани получился для его команды непростым.
Защитник сборной Колумбии прокомментировал победу своей команды в матче чемпионата мира против сборной Польши в Казани.
Участие в фестивале примут всемирно известные российские оркестры, коллективы и исполнители классической музыки.
Ежегодно на домодедовском Сабантуе собирается около пяти тысяч участников разных национальностей.
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