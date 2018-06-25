Трамп призвал устранить все искусственные торговые барьеры

Американский лидер заявил, что не позволит наживаться на США в торговой сфере.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал страны, которые установили «искусственные торговые барьеры», устранить их, сообщает RT, ссылаясь на Twitter Президента США.

На своей странице американский Президент пригрозил, что в противном случае страны «столкнутся с более чем взаимностью со стороны США».

Ранее американский лидер предупредил, что может ввести пошлины в размере 20 процентов на автомобили из стран ЕС.

Он подчеркнул, что не позволит наживаться на США в торговой сфере.