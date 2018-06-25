Лидер «Океана Эльзы» назвал политическую систему Украины «раковой опухолью»

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Лидер музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук во время выступления перед выпускниками Украинской академии лидерства выступил против нынешнего Правительства, сообщает РБК.

Вакарчук заявил, что молодежь Украины должна превратиться в «охотников против системы» и должна выследить и уничтожить ее, после чего назвал все систему на Украине «раковой опухолью», которая разъедает страну.

По мнению артиста, надо сменить политическую систему Украины, указав, что в систему входят и политики, которые ими сейчас управляют, и правила, которые граждане вынуждены соблюдать.