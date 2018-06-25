В сборной Египта опровергли информацию об уходе Салаха

Усаму Исмаил заявил, что Салах «находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами».

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Руководство делегации футбольной сборной Египта на ЧМ-2018 в России не имеет никакой информации о планах нападающего Мохамеда Салаха покинуть команду, сообщает РИА Новости.

Глава информационного отдела Усаму Исмаил заявил, что Салах «находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами».

22 июня глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в социальных сетях, что подписал указ о присвоении нападающему команды Египта звание почетного гражданина Республики.

Ранее в египетских СМИ появилась информация о том, что Салах недоволен ситуацией в Чечне и «рассматривает возможность покинуть египетскую сборную».