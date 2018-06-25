В сборной Египта опровергли информацию об уходе Салаха

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Руководство делегации футбольной сборной Египта на ЧМ-2018 в России не имеет никакой информации о планах нападающего Мохамеда Салаха покинуть команду, сообщает РИА Новости.
Глава информационного отдела Усаму Исмаил заявил, что Салах «находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами».
22 июня глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в социальных сетях, что подписал указ о присвоении нападающему команды Египта звание почетного гражданина Республики.
Ранее в египетских СМИ появилась информация о том, что Салах недоволен ситуацией в Чечне и «рассматривает возможность покинуть египетскую сборную».
Нападающий сборной Колумбии после победы над Польшей в Казани признался, что давно мечтал о победе в матче чемпионата мира.
По словам игрока сборной Колумбии, матч чемпионата мира против поляков в Казани получился для его команды непростым.
Защитник сборной Колумбии прокомментировал победу своей команды в матче чемпионата мира против сборной Польши в Казани.
Участие в фестивале примут всемирно известные российские оркестры, коллективы и исполнители классической музыки.
Ежегодно на домодедовском Сабантуе собирается около пяти тысяч участников разных национальностей.
Капитан сборной Польши назвал колумбийцев самой сильной командой, с которой поляки играли в последние годы.
Защитник сборной Колумбии назвал единство команды главным преимуществом колумбийцев в матче чемпионата мира против поляков.
Говоря о следующей игре с Сенегалом, наставник колумбийцев пообещал навязать африканцам свою игру.
Футболист московского «Локомотива» и сборной Польши прокомментировал поражение от колумбийцев в матче чемпионата мира в Казани.
Тренер польской команды пообещал выставить оптимальный состав на грядущий матч с командой Японии.
Десятый номер колумбийской сборной оформил две голевые передачи в матче против поляков.
Благодаря голам Мины, Фалькао и Куадрадо колумбийская команда разгромила поляков и поставила крест на их перспективах на чемпионате мира.
Матч чемпионата мира между сборными Колумбии и Польши в Казани посетили 42 тыс. 873 человека.
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